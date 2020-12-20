Гол нападника у ворота Сассуоло трапився через 6,2 секунди від початку зустрічі та встановив рекорд не тільки Серії А, а й європейської топ-5, повідомляє Squawka.

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Як зазначає Opta, попередній рекорд належав форварду Перуджі Паоло Поджі – він у 2001 році забив через 8 секунд після початку зустрічі.

До слова, Леау провів 13 матчів у поточному сезоні у складі Мілана, записавши до свого активу 3 голи та 3 асисти.

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