Лига Европы, 5-й тур

Группа F

Вильярреал – Панатинаикос – 3:2

Голы: Баена, 29, Комесанья, 34, Моралес, 47 – Паласиос, 66, Иоаннидис, 81

Нереализованный пенальти: Иоаннидис, 66 (Панатинаикос)

Группа G

Серветт – Рома – 1:1

Голы: Бедиа, 50 – Лукаку, 22

Шериф – Славия Прага – 2:3

Голы: Товар, 45+3, Мбекели, 56 – Юречка, 19, Зафейрис, 78, Тиджани, 90+5 (п.)

Группа H

Гекен – Байер – 0:2

Голы: Бонифейс, 14, Шик, 74

Мольде – Карабах – 2:2

Голы: Эриксен, 82, 87 – Жунинью, 12, Мустафазаде, 90+5

Лига Европы: Де Дзерби вышел в плей-офф благодаря VAR, Фрайбург унизил Олимпиакос, Вест Хэм выстрадал победу

В группе F Панатинаикос едва не оформил камбэк с Вильярреалом. Казалось, игра была решена еще в первом тайме, когда Баэна и Комесанья сделали преимущество "желтой субмарины" более чем убедительным. Сразу после перерыва испанцы в третий раз поразили ворота соперника и расслабились. Греки взялись за дело. Первый гол был отменен из-за офсайда, а затем Иоаннидис промазал с пенальти, но его подстраховал Паласиос. Фотис исправился за свой промах в конце встречи, но вырвать хотя бы ничью так и не удалось. Как следствие, Вильярреал гарантировал себе выход из группы, а Панатинаикос в последнем туре будет бороться с Маккаби Хайфа за призовые и 1/16 финала.

В группе G Рома разошлась миром с Серветтом. На гол Лукаку в середине тайма ответил Бедиа после перерыва. В параллельном матче Славия в добавленное время вырвала победу у Шерифа, уступая по ходу матча. Пражане и римляне идут дальше, а Коваль и Ко потеряли даже теоретические шансы на продолжение борьбы.

В группе Н Байер на классе одолел Гекен, одержав пятую победу из пяти возможных. В свою очередь настоящую интригу в матче с Мольде закрутил Карабах. Азербайджанцы забили в начале матча и вели игру к победе. Однако на последних минутах дважды пропустили от Эриксена, но не опустили руки. На 5-й добавленной Мустафазаде восстановил статус-кво и оставил своей команде неплохие шансы на выход из группы – в последнем туре Карабах сыграет с Гекеном, у которого ноль очков.

ЛЕ: Бетис сконфузился в Праге, Аталанте забил попавший в ДТП форвард