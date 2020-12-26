"Мы сейчас набираемся опыта. Все вы видите, что плотность в турнирной таблице большая и одна-две победы сразу позволяют подняться на несколько ступеней.

Лавриненко озвучил главную задачу Ингульца в УПЛ

Постепенно привыкаем к скоростям Премьер-лиги. Думаю, что в Первой лиге была своя, конкурентная среда, но таких скоростей не было. Разница между двумя дивизионами существенна. Пока, на длинной дистанции, у нас не все получается", – сказв Лавриненко в комментарии издания Sportarena.

Напомним, для Ингульца этот сезон является первым в истории клуба в элитном дивизионе. Команда из Петрово ушла на зимнюю паузу десятой с 11 пунктами в активе.

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