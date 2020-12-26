Лавриненко виділив головну причину, яка не дозволяє Інгульцю розкритись на повну
Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко порівняв УПЛ та Першу лігу.
"Ми зараз набираємося досвіду. Всі ви бачите, що щільність в турнірній таблиці велика і одна-дві перемоги відразу дозволяють піднятися на кілька щаблів.
Лавриненко озвучив головне завдання Інгульця в УПЛ
Поступово звикаємо до швидкостей Прем'єр-ліги. Думаю, що у Першій лізі було своє, конкурентне середовище, але таких швидкостей не було. Різниця між двома дивізіонами істотна. Поки, на довгій дистанції, у нас не все виходить", – сказв Лавриненко у коментарі видання Sportarena.
Нагадаємо, для Інгульця цей сезон є першим в історії клубу в елітному дивізіоні. Команда з Петрового пішла на зимову паузу десятою з 11 пунктами в активі.
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