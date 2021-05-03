Всеукраинское объединение тренеров по футболу на своем официальном сайте сообщило, что Сергей Лавриненко стал лучшим тренером 24-го тура украинской Премьер-лиги. Специалист получил средний балл 4,6.

Битва за жизнь в видеообзоре матча Олимпик – Ингулец – 0:3

Напомним, Ингулец на выезде разгромил Олимпик со счетом 3:0. Победа над одним из конкурентов за сохранение прописки в элите практически гарантировала подопечным Лавриненко следующий сезон в УПЛ. После 24-х туров команда из Петрово занимает в турнирной таблице одиннадцатое место, имея в своем активе 23 балла.

Ингулец разгромил Олимпик – петровцы прервали 4-матчевую безвыигрышную серию и практически спаслись от вылета из УПЛ