Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті повідомило, що Сергій Лавриненко став найкращим тренером 24-го туру української Прем'єр-ліги. Фахівець отримав середній бал 4,6.

Битва за життя у відеоогляді матчу Олімпік – Інгулець – 0:3

Нагадаємо, Інгулець на виїзді розгромив Олімпік з рахунком 3:0. Перемога над одним з конкурентів за збереження прописки в еліті практично гарантувала підопічним Лавриненка наступний сезон в УПЛ. Після 24-х турів команда з Петрового посідає у турнірній таблиці одинадцяту сходинку, маючи у своєму активі 23 бали.

Інгулець розгромив Олімпік – петровці перервали 4-матчеву безвиграшну серію й практично врятувалися від вильоту з УПЛ