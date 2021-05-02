Олимпик в рамках заключительного поединка 24-го тура УПЛ потерпел сокрушительное поражение от Ингульца. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Этот поединок имел огромное значение для обеих команд в контексте сохранения места в УПЛ. Ингулец неожиданно разгромил своего соперника и теперь может выходить на два заключительных тура значительно спокойнее. Положение дончан несколько хуже, но пока не критично.

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Таким образом, Ингулец набрал 23 очка, поднявшись на одиннадцатую позицию в турнирной таблице. Теперь от дна команду отделяет пять зачётных баллов – на 99,9% петровцы остаются в элите. Олимпик же, имея в активе 21 пункт, опустился на тринадцатую строчку. Минай – всего в трёх очках позади.