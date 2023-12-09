"В матче с Шахтером у нас были неплохие подходы к воротам, но нужна реализация. Нам не хватило качества скамейки запасных. Нам не было кем усилить игру, чтобы добавить именно скорости на фоне такого соперника.

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Поэтому зимой будем работать именно над тем, чтобы пригласить быстрых игроков. Мы только в начале строительства команды и впереди еще много работы.

После матча с Шахтером у команды начнется отпуск. Вместе соберемся предварительно 10 января. До 20 января будем работать в Ровно, а затем отправимся на сбор в Турцию", – цитирует Лавриненко официальный сайт Вереса.

Напомним, Верес ушел на зимнюю паузу на четырнадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 12 очков, и имеет одну игру в запасе.

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