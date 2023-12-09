Лавриненко рассказал о трансферных планах Вереса во время зимней паузы, указав на главную проблему
Главный тренер ровенчан Сергей Лавриненко после поражения Шахтеру (0:2) в матче 17-го тура УПЛ определил самые важные селекционные задачи клуба.
"В матче с Шахтером у нас были неплохие подходы к воротам, но нужна реализация. Нам не хватило качества скамейки запасных. Нам не было кем усилить игру, чтобы добавить именно скорости на фоне такого соперника.
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Поэтому зимой будем работать именно над тем, чтобы пригласить быстрых игроков. Мы только в начале строительства команды и впереди еще много работы.
После матча с Шахтером у команды начнется отпуск. Вместе соберемся предварительно 10 января. До 20 января будем работать в Ровно, а затем отправимся на сбор в Турцию", – цитирует Лавриненко официальный сайт Вереса.
Напомним, Верес ушел на зимнюю паузу на четырнадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 12 очков, и имеет одну игру в запасе.
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