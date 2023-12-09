"У матчі з Шахтарем в нас були непогані підходи до воріт, але потрібна реалізація. Нам не вистачило якості лави запасних. Ми не мали ким посилити гру, щоб додати саме швидкості на фоні такого суперника.

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Тому взимку працюватимемо саме над тим, щоб запросити швидких гравців. Ми лише на початку будівництва команди й попереду ще багато роботи.

Після матчу з Шахтарем у команди розпочнеться відпустка. Разом зберемося попередньо 10 січня. До 20 січня працюватимемо у Рівному, а потім вирушимо на збір до Туреччини", – цитує Лавриненка офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, Верес пішов на зимову паузу на чотирнадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 12 очок, і має одну гру в запасі.

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