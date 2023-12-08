"Шахтер – мощная команда. В среду будем болеть за них на евроарене, чтобы они пробились дальше в Лиге чемпионов. Мы почувствовали этот ритм.

Придуманный пенальти Монзуль в видеообзоре матча Шахтер – Верес – 2:0

В первом тайме опасались соперника, а уже во втором немного расслабились. Чемпион есть чемпион. За ребят сегодня не стыдно. Напротив, поблагодарил их за самоотдачу. Сегодня это наш уровень.

Первый гол повлиял, потому что мяч летел в другую сторону и рикошетом от защитника залетел в ворота. Ничего, такое бывает в футболе. Надо работать дальше. У нас были хорошие подходы к воротам, но нужна реализация.

Второй гол, который Зубков забил, – это уровень Лиги чемпионов. Это шедевр", – цитирует Лавриненко УПЛ ТБ.

Напомним, Верес после 17 туров идет в турнирной таблице УПЛ на четырнадцатой строчке, набрав 12 очков, и имеет одну игру в запасе.

Шахтер уверенно обыграл Верес в репетиции в ЛЧ – Монзуль придумала пенальти для "горняков"