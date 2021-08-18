"Для Ингула этот вечер действительно хороший, удачный. Сыграли вничью с чемпионом страны. Показали достойную игру. Довольны своим отношением к игре, созданными моментами. Для нас это хорошая вещь.

Ингулец – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

Говорили, что у нас команда только строится. Первые матчи, наверное, больше подготовительный этап. Сегодня удача была где-то на нашей стороне. Но понимали силу Динамо, Шахтера, Десны, Зари. Эти команды выше уровнем, чем мы. Через эти матчи становимся сильнее, ментально сильнее. Дай Бог, к встречам с равными соперниками подойдем в хорошем эмоциональном состоянии.

План на игру был – максимально стараться не давать Динамо показать лучший футбол. Понимали, что если не дадим максимум пространства, будет трудно любой команде. Частично нам это удавалось. Мы и до гола пытались быть агрессивными на поле. Понимали, что проигрываем 0:1, пытались играть на победу, бежали вперед, прессинговали соперника

В конце, если бы фортуна была благосклонна к нам, могли и три очка взять. Но хорошо сыграл вратарь. Без удачи в таких матчах рассчитывать на очки невозможно", – сказал Лавриненко в эфире ТК Футбол.

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