"Для Інгульця цей вечір справді хороший, вдалий. Зіграли внічию з чемпіоном країни. Показали гідну гру. Задоволені своїм ставленням до гри, створеними моментами. Для нас це хороша річ.

Інгулець – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Говорили, що у нас команда тільки будується. Перші матчі, напевно, більше підготовчий етап. Сьогодні удача була десь на нашому боці. Але розуміли силу Динамо, Шахтаря, Десни, Зорі. Ці команди вищі за рівнем, ніж ми. Через ці матчі стаємо сильнішими, ментально сильнішими. Дай Боже, до зустрічей з рівними суперниками підійдемо в гарному емоційному стані.

План на гру був – максимально намагатися не давати Динамо показати найкращий футбол. Розуміли, що якщо не дамо максимум простору, буде важко будь-якій команді. Частково нам це вдавалося. Ми і до гола намагалися бути агресивними на полі. Розуміли, що програємо 0:1, намагалися грати на перемогу, бігли вперед, пресингували суперника

Наприкінці, якби фортуна була прихильнішою до нас, могли і три очки взяти. Але добре зіграв воротар. Без удачі в таких матчах розраховувати на очки неможливо", – сказав Лавриненко у ефірі ТК Футбол.

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