Ингулец – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча
22:06 - Читати українською
Ингулец расписал ничью с Динамо в 4 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ингулец – Динамо.
завершено
Михаил Шишка 71’
71’ Михаил Шишка
Номинально домашнюю игру Ингулец провел на стадионе киевлян. Похоже, перенос пошел на пользу петровцам, которые обзавелись первым набранным очком. А вот Динамо впервые не смогло выиграть – Десна осталась единоличным лидером.
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В отчетном матче забивали только футболисты Ингульца. Сначала Шишка курьезно переправил мяч в собственные ворота, а затем Илья Коваленко мощным ударом прошил ближний угол мимо дезориентированного Бущана.
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