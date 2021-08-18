Ингулец расписал ничью с Динамо в 4 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ингулец – Динамо.

Номинально домашнюю игру Ингулец провел на стадионе киевлян. Похоже, перенос пошел на пользу петровцам, которые обзавелись первым набранным очком. А вот Динамо впервые не смогло выиграть – Десна осталась единоличным лидером.

Динамо подарило Ингульцу первое очко в УПЛ – курьезный автогол, чудо-ответ и провал на глазах у тренера сборной

В отчетном матче забивали только футболисты Ингульца. Сначала Шишка курьезно переправил мяч в собственные ворота, а затем Илья Коваленко мощным ударом прошил ближний угол мимо дезориентированного Бущана.