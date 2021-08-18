Встреча №3 в истории противостояния команд. Ранее киевляне дважды уверенно побеждали и не пропускали. Матч, как и онлайн-трансляция Ингулец – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Отчетные соперники начали сезон совсем по-разному. Команда Луческу победила во всех 3 поединках, а в случае победы обгоняла бы по дополнительным показателям сенсационного лидера (Десна выиграла каждый свой матч). Подопечные же Лавриненко – единственные, кто проиграл трижды подряд и не набрал ни одного очка.

Ингулец – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Первый удар уже на 68 секунде. Две подряд классные передачи Караваева, Буяльский катит назад, Гармаш завершает со второго этажа – выше. Еще один выстрел, и снова Денис. Хавбек, который в очередной раз выходит в центре нападения, на этот раз попытался забить метров с 20. Столь же неточно пробивает издали и Цыганков. А вот и неожиданный провал динамовцев. Запорожец бросил партнера в прорыв между Караваевым и Забарным. Шарай неважно обработал, и центрбек Динамо почти успел накрыть, что ощутимо облегчило задачу Бущана. Как-никак, а первый точный удар в матче выдали именно номинальные хозяева. Еще один прорыв Ингульца, на этот раз по правому флангу. Полегенько неудачно пробил.

Караваев забросил на Буяльского, Виталий в касание перебрасывал, но не поймал Шуста на выходе. Правый защитник Динамо создает момент для удара еще и для Шапаренко. Где-то подзабыли прицел киевляне. Регулярно отвечает Ингулец быстрыми контрами. Новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков на трибунах. В руках бумажка, изучает составы? Караваев – едва ли не единственный, кто заводит Динамо в штрафную петровцев передачами либо рывками. Постоянные дальние удары – немного не то, чего требует Луческу, который до сих пор лечится и не может быть с командой.

Показали Шкурина. Белорусский нападающий впервые за 4 тура попал в заявку Динамо и может оформить дебют в официальных встречах. Гармаш неплохо коротко разыгрывал с Цыганковым, удар последнего заблокировали. Шарай и Бартулович сзади по ногам били Шапаренко с Де Пеной. Монзуль дала продолжить острую атаку, а затем выписала сразу две желтые за один эпизод. Свисток после удара Миколенко с неточным рикошетом от Буяльского, и к судье высказывают претензии обе стороны.

Запорожец спокойно обошел нескольких динамовцев и отдал в штрафную. Ситало пробивал и упал, но контакт с Шапаренко вряд ли тянул на пенальти. VAR проверил и даже не позвал Монзуль к мониторам. Очень грубо играет Шарай, наступая на ногу Караваеву. Так можно и до второй желтой доиграться. Лучший момент матча только в компенсированное время. Миколенко простреливает/пробивает, Буяльский подправляет, Шуст тянет с линии. Динамо наладило игру у своих ворот, а вот на чужой половине все еще испытывает проблемы: только 3:1 по ударам в створ ворот, недостаточно проходов и касаний в штрафной соперника – главного аутсайдера украинского сезона.

Если и удается довести до удара в пределах штрафной, то чаще всего блокируются попытки киевлян. Чуть быстрее нужно решать. Ингулец успевает читать намерения динамовцев. Ситало зацепился за мяч на 11-метровой и сбросил под удар – киевляне тоже спокойно блокируют. Все активнее Миколенко. И сам завершает, и ищет пасом Буяльского, Караваева и компанию. Шапаренко заигрался и привез контратаку. Шарай убежал от Сидорчука – ценой желтой остановил неподобство капитан, а потом сразу вычитал партнера.

Классно разыграли Цыганков и Буяльский в штрафной. Вот только Сидорчук дальше не выкрутил – Шуст легонько справился. Две подряд атаки Ингульца с ударом в пределах штрафной. Неточно, но все же – мы будто вернулись в те недавние времена, когда Луческу еще не тренировал Динамо. Сколько же атак хаотично пропускают его подопечные, очень странная ситуация. Шапаренко в отчаянии выругался после очередного неудачного эпизода. Совсем невнятный Де Пена уходит с поля на 63 минуте. Гармаш также ушел. Вербич и Жерсон выходят спасать очки.

Буяльский отбросил под удар Караваеву метров с 15. Пока для Шуста все беспроблемно. Тройная замена у Ингульца. Практически всю линию атаки поменял Лавриненко. Динамо помог курьез. Забарный классно разрезал линию защиты. Караваев со второй попытки подал, Шишка настолько неудачно принял, что срезал в свои ворота. Илья Коваленко, заменивший Бартуловича, забивает невероятный гол. Передача с правого фланга от еще одного джокера Асмелаша завершается бешеным ударом на 76 минуте – 1:1, первый в истории гол от Ингульца в ворота Динамо.

Кендзера и Шепелев заменили Караваева и Шапаренко. И тут же оба свежих динамовца закручивают карусель на правом фланге. Буяльский вырезал на дальний угол вратарской, Шуст чудом отменяет шедевр Жерсона, который пробивал через себя.