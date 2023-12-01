Главный тренер ровенской команды Сергей Лавриненко поделился эмоциями от вырванной в добавленное время ничьи с житомирянами (1:1) в матче 16-го тура УПЛ.

"Эмоции только положительные, потому что спасли игру с таким соперником, с командой, которая имеет большие амбиции, в самой концовке, в дополнительное время. Все довольны.

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Я благодарю ребят за то, что они боролись до конца, проявили характер, и смогли спасти такой матч.

Эпизод с пропущенным голом – это неудача у наших ворот, потому что это был рикошет. От этого никто не застрахован. Однако я рад, что ребята и после этого не опустили головы, а продолжили играть. Мы постоянно играли вперед. Ничья – это заслуженный нашей работой результат", – цитирует Лавриненко УПЛ ТБ.

Напомним, Верес сумел вырвать ничью с Полесьем на седьмой добавленной минуте, благодаря голу Шестакова.

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