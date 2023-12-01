Головний тренер рівненської команди Сергій Лавриненко поділився емоціями від вирваної у доданий час нічиї з житомирцями (1:1) у матчі 16-го туру УПЛ.

"Емоції тільки позитивні, бо врятували гру з таким суперником, з командою, яка має великі амбіції, у самісінькій кінцівці, в додатковий час. Усі задоволені.

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Я дякую хлопцям за те, що вони боролись до кінця, проявили характер, і змогли врятувати такий матч.

Епізод із пропущеним голом – це невдача біля наших воріт, бо це був рикошет. Від цього ніхто не застрахований. Однак я радий, що хлопці й після цього не опустили голови, а продовжили грати. Ми постійно грали вперед. Нічия – це заслужений нашою роботою результат", – цитує Лавриненка УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Верес зумів вирвати нічию з Поліссям на сьомій доданій хвилині, завдяки голу Шестакова.

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