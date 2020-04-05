Лаутаро отклонил предложение Интера о продлении контракта – игрок определился с будущим

Форвард Интера Лаутаро Мартинес хочет покинуть клуб – переговоры по новому контракту завершились провалом.

Лаутаро Мартинес стремится стать игроком Барселоны и отклонил предложение Интера пролонгировать соглашение с увеличением зарплаты, сообщает Sport.es.

Барселона получила серьезного конкурента в борьбе за Лаутаро – сумма трансфера поражает

Отмечается, что руководство "нерадзурри" предложило 4 млн евро зарплаты, но аргентинец отказался, ведь мечтает поиграть с Месси в одной команде. Интересно, что каталонцы готовы платить значительно больше – 10 млн евро в год.

Проблемой трансфера Лаутаро в Барселону может стать только Интер, который не желает отпускать игрока и согласится только на полную клаусула – 111 млн евро.

К слову, в текущем розыгрыше Серии А аргентинец провел за миланцев 22 матча, в которых забил 11 мячей.

"Украинец, который похож на Гризманна": большие клубы Европы положили глаз на Леднева