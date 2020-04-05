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Лаутаро отклонил предложение Интера о продлении контракта – игрок определился с будущим

16:20 75 Читати українською
Лаутаро отклонил предложение Интера о продлении контракта – игрок определился с будущим
Лаутаро Мартинес / AS

Форвард Интера Лаутаро Мартинес хочет покинуть клуб – переговоры по новому контракту завершились провалом.

Лаутаро Мартинес стремится стать игроком Барселоны и отклонил предложение Интера пролонгировать соглашение с увеличением зарплаты, сообщает Sport.es.

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Отмечается, что руководство "нерадзурри" предложило 4 млн евро зарплаты, но аргентинец отказался, ведь мечтает поиграть с Месси в одной команде. Интересно, что каталонцы готовы платить значительно больше – 10 млн евро в год.

Проблемой трансфера Лаутаро в Барселону может стать только Интер, который не желает отпускать игрока и согласится только на полную клаусула – 111 млн евро.

К слову, в текущем розыгрыше Серии А аргентинец провел за миланцев 22 матча, в которых забил 11 мячей.

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