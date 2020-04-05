"Украинец, который похож на Гризманна": большие клубы Европы положили глаз на Леднева

Полузащитник Зари Богдан Леднев своей игрой заставляет обращать на себя внимание клубы из Европы.

После фактически исчезновения Днепра, местные юные таланты были вынуждены разбежаться по другим клубам. Некоторые, такие как Андрей Лунин, уже сумели перерасти уровень УПЛ и перебраться в европейский топ-чемпионат, а некоторые продолжают бороться за видное место в отечественном футболе. Богдан Леднев делает это довольно успешно, поэтому может рассчитывать, что вскоре тоже может перейти в один из лучших клубов Европы.

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В системе Динамо Богдан оказался летом 2016. Очевидно, что 18-летнему юноше рассчитывать сразу попасть в первую команду киевлян было бы наивно, особенно на фоне отсутствия опыта игры в УПЛ. Леднев начал выступать за U-19, где сразу сумел себя ярко проявить – 6 голов и 2 ассиста в 7-и матчах Юношеской лиги УЕФА. Однако такие результаты не очень приблизили к основе. В общем, за два года в столичном клубе Богдан сумел только дебютировать – Александр Хацкевич выпустил его за две минуты до финального свистка матча 1/8 финала Кубка Украины против Александрии (3:2). И на этом все. Очевидно, что в такой ситуации лучше попробовать найти себя в другом коллективе, пусть это даже будет аренда.

Летом 2018 Леднев уже был в распоряжении луганской Зари. В то время еще главный тренер Юрий Вернидуб сразу дал понять, что парень брался под основную команду. Официальный дебют состоялся 4 августа (10 минут в игре с Черноморцем), а всего через 5 дней Богдан сыграл 70 минут в поединке Лиги Европы против Браги. Всего в том сезоне хавбек провел на поле 28 матчей во всех турнирах (только три из них – полностью), забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Но по-настоящему Леднев заявил о себе уже в нынешнем сезоне. Он стал настоящим лидером команды под руководством Виктора Скрипника. Прибавилось игрового времени, уверенности и, соответственно, результативных действий. За неполный сезон у Богдана в активе 13 голов и 3 ассиста. Динамо уже сообщило, что летом вернет футболиста в свой состав, однако за ним уже следят в Европе.

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Недавно Леднев стал героем рубрики "Талант дня" в итальянском издании Calcio Web, которое не постиснялось засыпать украинца комплиментами. "После нескольких лет обучения в Заре, похоже, готов к большому скачку. Одаренный невероятной техникой, Леднев буквально "взорвался" в луганском клубе. Левша с коварным смертоносным ударом. Физически сильный и способен сыграть на нескольких позициях в атаке. Некоторые видят в его стиле черты Гризманна, несмотря на более "глубокую" позицию на поле. Большие европейские клубы, в том числе и итальянские, уже смотрят в сторону украинца".

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Кроме того, отмечается, что Леднев до сих пор не дебютировал в национальной команде, хотя Андрей Шевченко внимательно следит за его прогрессом. И действительно, если ему удастся не растерять свои умения по возвращении в Динамо, то реальностью станет не только сборная Украины, а и приглашение от европейского топ-клуба. Остается только подождать.

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