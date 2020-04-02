toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС АНДРЕЙ НЕСМАЧНЫЙ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Барселона получила серьезного конкурента в борьбе за Лаутаро – сумма трансфера поражает

19:44 160 Читати українською
Барселона получила серьезного конкурента в борьбе за Лаутаро – сумма трансфера поражает
Лаутаро Мартинес / Getty images

Нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес стал лакомым кусочком для европейских грандов.

Челси готов побороться за аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.

Гризманн может стать разменной монетой Барселоны ради трансфера Неймара

По информации источника, лондонцы готовы заплатить отступные за форварда в размере 111 миллионов евро. Такой вариант должен понравиться Интеру, который уже даже был готов сделать значительную скидку потенциальным покупателям.

Ранее сообщалось, что в покупке Лаутаро заинтересованы мадридский Реал и Барселона, хотя фаворитом считались каталонцы. В текущем розыгрыше Серии А аргентинец провел за миланцев 22 матча, в которых забил 11 мячей.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок

blog_ava
Малиновский стал приоритетом Фиорентины на лето – Аталанта уже назвала цену украинца
08:55
750
Теги
Англия Трансферы Челси Челси Интер Интер Барселона Барселона Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
2
час
:
45
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук