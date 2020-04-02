Барселона получила серьезного конкурента в борьбе за Лаутаро – сумма трансфера поражает

Нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес стал лакомым кусочком для европейских грандов.

Челси готов побороться за аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, лондонцы готовы заплатить отступные за форварда в размере 111 миллионов евро. Такой вариант должен понравиться Интеру, который уже даже был готов сделать значительную скидку потенциальным покупателям.

Ранее сообщалось, что в покупке Лаутаро заинтересованы мадридский Реал и Барселона, хотя фаворитом считались каталонцы. В текущем розыгрыше Серии А аргентинец провел за миланцев 22 матча, в которых забил 11 мячей.

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