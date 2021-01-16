"Я счастлив в Интере. Милан – замечательный город. Мой агент и клуб ведут переговоры, и я спокоен. Хочу дать Интеру как можно больше. Мне здесь хорошо.

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Конте? Он тренер, который работает над тем, чтобы улучшать игроков в физическом и тактическом плане. Его приход в Интер сыграл для меня важнейшую роль, он заставил меня сильно вырасти. И я не хочу останавливаться", – цитирует Лаутаро Goal.

Во время прошлого трансферного окна Мартинесу приписывали интрес со стороны топ-клубов Европы, среди которых фаворитом СМИ называли Барселону. В нынешнем сезоне Серии А 23-летний аргентинец провел 17 матчей, в которых отметился 9-ю голами и тремя ассистами.

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