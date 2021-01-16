"Я щасливий в Інтері. Мілан – чудове місто. Мій агент і клуб ведуть перемовини, і я спокійний. Хочу дати Інтеру якомога більше. Мені тут добре.

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Конте? Він тренер, який працює над тим, щоб покращувати гравців у фізичному і тактичному плані. Його прихід в Інтер зіграв для мене найважливішу роль, він змусив мене сильно вирости. І я не хочу зупинятися", – цитує Лаутаро Goal.

Нагадаємо, минулого трансферного вікна Мартінесу приписували інтрес з боку топ-клубів Європи, серед яких фаворитом ЗМІ називали Барселону. У нинішньому сезоні Серії А 23-річний аргентинець провів 17 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та трьома асистами.

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