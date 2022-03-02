Вторжение в Украину не останутся без последствий для граждан стран, способствующих захватническим планам Путина.

Федерация футбола Латвии рекомендует клубам не подписывать контракты с футболистами из России и Беларуси. Более того, пытается найти путь, как выгнать из страны тех, кто уже подписал соглашения.

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"Настоятельно рекомендуем не вступать в трудовые и другие отношения со спортсменами, тренерами и каким-либо персоналом клубов из Российской Федерации и Республики Беларусь до дальнейшего уведомления.

ЛФФ проводит юридические исследования и консультации с ФИФА и УЕФА по поводу возможного запрета на регистрацию игроков, тренеров и персонала из этих стран", – говорится в сообщении организации.

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