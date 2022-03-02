Вторгнення в Україну не залишаться без наслідків для громадян країн, які сприяють загарбницьким планам Путіна.

Федерація футболу Латвії рекомендує клубам не підписувати контракти з футболістами з Росії та Білорусі. Ба більше, намагається знайти шлях, як вигнати з країни тих, хто вже підписав угоди.

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"Наполегливо рекомендуємо не вступати у трудові та інші відносини зі спортсменами, тренерами та будь-яким персоналом клубів з Російської Федерації та Республіки Білорусь до подальшого повідомлення.

ЛФФ проводить юридичне дослідження та консультації з ФІФА та УЄФА щодо можливої заборони на реєстрацію гравців, тренерів та персоналу з цих країн", – йдеться у повідомленні організації.

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