"Я закончил здесь. Мне больше нечего сказать. Мое будущее? Возможно, позже сообщу", – приводит слова Ларссона Aftonbladet.

Динамо – Барселона: анонс матча Лиги чемпионов

Отметим, что швед вошел в тренерский штаб Кумана. До Барселоны Хенрик тренировал Хельсинборг, откуда он подал в отставку из-за провальных результатов и давления болельщиков. Добавим, что Ларссон успел поиграть за Барселону в свое время (2 сезона с 2004 по 2006 годы).

Напомним, после отставки Рональда Кумана "блаугранас" временно возглавил Серхи Бархуан. Он будет готовить команду к ближайшим матчам и исполнять обязанности главного тренера, пока каталонцы не назначат нового наставника взамен Кумана.

Пройшов школу Кройфа, страждав з ван Галом і ганьбився проти Динамо – Барса обрала тренера, який підстрахує Хаві у Києві