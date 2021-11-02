"Я закінчив тут. Мені більше нічого сказати. Моє майбутнє? Можливо, пізніше повідомлю", – наводить слова Ларссона Aftonbladet.

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Зазначимо, що швед увійшов до тренерського штабу Кумана. До Барселони Хенрік тренував Гельсінборг, звідки він подав у відставку через провальні результати і тиск вболівальників. Додамо, що Ларссон встиг пограти за Барселону свого часу (2 сезони з 2004 по 2006 роки).

Нагадаємо, після відставки Рональда Кумана "блаугранас" тимчасово очолив Серхі Бархуан. Він готуватиме команду до найближчих матчів і виконуватиме обов'язки головного тренера, поки каталонці не призначать нового наставника на заміну Куману.

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