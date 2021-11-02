Динамо принимает Барселону в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ. Читайте анонс и прогноз на матч в этой новости на "Футбол 24".

Для Динамо в текущем розыгрыше Лиги чемпионов наступает момент истины. Киевляне идут на последней позиции в турнирной таблице группы Е, отстав от Барселоны на два зачетных балла, а от Бенфики – на три. При этом "бело-синие" не забили ни одного гола, пропустив шесть. Таким образом, поражение от каталонцев в поединке на НСК Олимпийский де-факто поставит крест на перспективах борьбы за плей-офф ЛЧ.

Динамо – Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов

В принципе, никто о выходе в 1/8 финала и не мечтал. Слишком уж мощная группа. Для динамовцев главной задачей остаётся победа над Бенфикой на Да Луж – при равенстве очков подопечные Мирчи Луческу обойдут лиссабонцев. Вот только здесь есть два нюанса: во-первых, нет гарантии на эту победу, а во-вторых – Барселона сейчас настолько уязвима, что существует риск осечки каталонцев во встрече с "орлами". В Португалии "блаугранас" потерпели разгром, а дома они даже Алавес не обыграли.

В конце концов, для Динамо будет позором оставаться без забитых голов или хотя бы без конкурентных матчей в текущем розыгрыше ЛЧ. Конечно, соперники сильны, так что наивно требовать равной борьбы за выход в плей-офф ЛЧ – впрочем, хотя бы навязать её киевляне обязаны. К сожалению, на Камп Ноу сделать этого не удалось – "бело-синие" проиграли с достойным счетом (0:1), однако по игре достойного было мало. Динамовцы просто закрылись в среднем блоке и даже неплохо оборонялись, но действовали трусливо, без контригры. Три удара за матч – это смешно.

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Можно, конечно, списывать все на уровень и невозможность прыгнуть выше головы, но нынешнюю Барселону возят Кадис, Алавес, Райо Вальекано и Гранада. Это – девятая команда чемпионата Испании. Правда, по ожидаемым очкам она неожиданно идёт первой в Ла Лиге, но это говорит лишь о переоценке тяжести игрового кризиса "блаугранас", а не о его отсутствии. Все провалы каталонцев в текущем сезоне произошли совершенно по делу.

Главной тактической проблемой Барселоны остаются действия на последней трети поля. Команда круто выходит из обороны и катает мяч в центре поля, но завершение атак выглядит очень банально – все сводится к стерильным перекатам с последующими кроссами. Этим грешили при Рональде Кумане (доходило до 50 подач/прострелов за матч), это продолжается и с Серхи Бархуаном.

Кроме того, коллектив остается достаточно уязвимым в переходных фазах. Барселону не просто можно контратаковать – это нужно делать. Доказано Алавесом, Валенсией, Райо Вальекано и кучей других клубов в текущем сезоне. Оборона "блаугранас" даст шанс всем. Кроме того, подопечные Серхи Бархуана очень слабы в верховых единоборствах – впрочем, киевляне неожиданно проиграли в этом компоненте на Камп Ноу, не выиграв в 23 дуэлях из 28-ми.

Вообще, Динамо на Камп Ноу выдало неплохие статистические показатели в плане оборонной работы. Темп движения мяча тоже был приличным (более 16 передач в минуту), однако интенсивный прессинг каталонцев, качественная работа по Буяльскому и Цыганкову, а также довольно трусливая тактика киевлян привели к поражению. Смелее "бело-синие" играть пока не могут – когда они раскрываются, начинаются качели, при которых даже у Мариуполя есть шансы забить Бущану дважды.

Впрочем, сегодня необходимо цепляться за очки. И не просто цепляться – желательно побеждать. Этого требует не только турнирное положение, но и уровень состава, который сегодня может выставить Барселона.

Кадровая ситуация

"Блаугранас" столкнулись с поистине катастрофическими потерями. Из-за травм каталонцам не смогут помочь Пике, Педри и Брейтуэйт, а Агуэро выпал на три месяца из-за проблем с сердцем. В последний момент в заявку вернулись Фати, Дембеле и Фрэнки Де Йонг, но их готовность к матчу с Динамо вызывает вопросы. Очевидно, что кого-нибудь придержат в запасе.

Киевляне на две недели потеряли Миколенко. Его позицию с вероятностью в 99% закроет Караваев. Новых проблем с составом у Мирчи Луческу нет. В лазарете по-прежнему остаются Попов, Беседин и Кулач.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Барселона

Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Сирота, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Гармаш

Барселона: тер Штеген – Мингеса, Эрик Гарсия, Араухо, Альба – Ф. Де Йонг, Бускетс, Гави – Дест, Депай, Коутиньо

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Можно было бы подумать, что перед собственными болельщиками Динамо наберется смелости и сыграет на определенном кураже, но с Бенфикой так не произошло – хотя там точно нужно было побеждать. Подопечные Мирчи Луческу действовали суперосторожно, раскрывшись только в конце встречи. Сегодня следует ожидать такого же развития событий. Киевляне не станут раскрываться, ведь тогда Барса их разорвёт. Даже в ослабленном составе.

Впрочем, отстоять "нули" с нынешними "блаугранас" вполне реально. Это можно было сделать даже на Камп Ноу. Динамо обороняется качественно, а каталонцам критически не хватает как идей в атаке, так и кадров. Они могут подавлять киевлян прессингом и скоростью движения мяча в центральной зоне, но в завершении атак подопечные Серхи Бархуана точно встретятся с бешеными проблемами. Примечательно, что в домашнем матче против "бело-синих" Барса допустила 73 потери мяча на трети поля киевлян, установив антирекорд сезона.

В победу хозяев не верят ни букмекеры, ни эксперты, а вот на ничью поставить смысл есть. Динамо по силам добыть этот результат.

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