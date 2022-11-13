"Я никогда не думал об увольнении Хави, даже на мгновение. Мы на 100% доверяем Хави как нашему менеджеру, мы гордимся им.

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Он знает клуб, понимает этот момент, и также знает, что мы можем многое улучшить. Но он – человек для Барселоны", – приводит слова Лапорты инсайдер Фабрицио Романо.

Добавим, что "блаугранас" вылетели из Лиги чемпионов, однако возглавляют турнирную таблицу, опережая Реал на 2 очка.

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