Барселона после осечек Реала с Жироной и Райо закрепилась на вершине турнирной таблицы Ла Лиги, однако "сливочные" держались совсем рядом – всего в двух очках позади. В таких условиях каталонцы не имели права на ошибку, но в 14-м туре их ждал очень серьезный соперник. Осасуна серьезно претендует на попадание в ЛЧ, а в последних трех поединках в Памплоне "блаугранас" выиграли лишь раз.

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Фаны Барселоны ожидали очень непростого противостояния. Печальные прогнозы подтвердились уже на 6-й минуте встречи – наваррцы заработали угловой, Рубан Гарсия исполнил подачу, а Давид Гарсия замкнул ее мощным ударом головой. Точно в правый угол! 1:0. С центрбеком Осасуны недоработал Бускетс, который и привез корнер.

На этом проблемы не завершились. Хозяева играли очень агрессивно, прессингуя Барсу на ее половине. Бускетс же продолжил плужить - на 16-й минуте его очередная потеря мяча завершилась контратакой с врыванием Авилы на левый край штрафной. Чими пробил под ближнюю штангу, но не попал в створ.

В середине первого тайма Барселона начала выравнивать ход встречи. "Блаугранас" начали создавать опасные моменты – в частности, на 27-й минуте Левандовски обыгрался в стеночку с Дембеле и бахнул метров с 12-ти в правый нижний. Айтор Фернандес парировал, хотя Роберт вполне мог вывести Усмана один на один. А дальше случилась катастрофа...

Левандовски еще на 11-й минуте получил желтую карточку, придержав Начо Видаля за руку. На 31-й же поляк выпрыгнул в воздух и локтем заехал в голову Давиду Гарсии. Арбитр показал Роберту вторую желтую – и это было только второе удаление в карьере нападающего. Первую он получил еще во времена выступлений в Боруссии Д, в феврале 2013-го.

Этот эпизод выбил Барсу из колеи. Осасуна уверенно контролировала игру, хотя в атаке постоянно чего-то не хватало. Гости могли наказать за такой футбол прямо перед перерывом усилиями Торреса – он забив гол, замкнув прострел Альбы на линию вратарской. К счастью для памплонцев, лайнсмен заметил у Феррана офсайд.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Осасуны. В подтрибунном помещении Барселона умудрилась нарваться на второе удаление – его получил Пике. В своем последнем матче в качестве футболиста центрбек отдыхал в запасе, однако после свистка на перерыв он пошел спорить с арбитром, получив красную.

Вот так эффектно завершилась карьера Пике-игрока. Впрочем, без достижений в этом матче Жерар не остался. Легендарный центрбек догнал Стоичкова по количеству удалений в карьере за Барселону – у них по 11 штук. Оба лидируют в каталонском списке собирателей красных карточек.

Второй тайм Осасуна начала значительно скромнее. Барселона сразу же захватила контроль над мячом и территорией, начав активно работать флангами. Это моментально вылилось в гол – Альба на 48-й минуте исполнил прострел на линию вратарской, Торрес в борьбе с двумя центрбеками сбросил мяч назад под удар Педри, а тот в касание пробил под ближнюю штангу. 1:1!

Впрочем, в дальнейшем дела у каталонцев шли не так круто. Хозяева сумели собраться, выровняв ход встречи и начав делать очень смелые вещи. В частности, на 69-й минуте Авила неожиданно бахнул с левого фланга под перекладину, едва не перебросив тер Штегена – Марк-Андре спас. На 79-й же Кике Гарсия замыкал прострел на линию вратарской, нанеся удар пяткой в ближний угол. Мяч попал во внешнюю сторону сетки.

Это были свежие игроки. В середине второго тайма Ягобо Арасате провел все пять замен, однако и Хави не сидел без дела. На поле появились Гави, Фати и Рафинья – и именно это помогло перевернуть встречу на 85-й минуте. Героем стал Рафинья, который избежал офсайда и открылся под шикарный заброс Фрэнки Де Йонга с центра поля. Бразилец не стал обрабатывать мяч, сразу же пробив головой над голкипером – благо, тот вышел из ворот. 1:2!

Барселона на ровном месте вырвалась вперед, хотя уже на 90-й минуте Осасуна могла спастись от поражения. Гави сбросил кросс с фланга прямо на ногу Монкайоле, а тот мощно выстрелил метров с 12-ти. От гола спас один из игроков хозяев, оказавшийся на пути мяча. В итоге, финальный свисток зафиксировал чрезвычайно тяжелую победу "блаугранас".

Барселона набрала 37 очков и оторвалась от Реала на 5 зачетных баллов, хотя у мадридцев остается матч в запасе. Осасуна же осталась на шестой строчке с 23 пунктами в активе. Это был последний поединок этих команд перед ЧМ-2022 – следующий они проведут уже 31 декабря.

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