Накануне 59-летний функционер проводил встречу с правлением каталонского клуба, но перед этим пересекся со школьниками.

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Как информирует Marca , Лапорта сделал с ними общее фото, а затем получил просьбу от ребенка. Он попросил его подписать нападающего Боруссии Эрлинга Холанда, но ответ Жоана явно его разочаровал. "Нет, это очень дорого", – заявил президент Барселоны.

Летом этого года клаусула для выкупа Эрлинга составит 75 миллионов евро, но стоит добавить подписной бонус, зарплату и комиссию агента, поэтому желающим трансфер обойдется дорого.

Вместо Холанда Барса может подписать Роберта Левандовски. На прошлой неделе Жоан Лапорта в общении с фанатом сказал, что шансы на переход форварда Баварии высокие.

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