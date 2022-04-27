Напередодні 59-річний функціонер проводив зустріч із правлінням каталонського клубу, але перед цим пересікся зі школярами.

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Як інформує Marca, Лапорта зробив з ними спільне фото, а опісля отримав прохання від дитини. Вона попросила його підписати нападника Борусії Ерлінга Холанда, але відповідь Жоана вочевидь її розчарувала. "Ні, це дуже дорого", – заявив президент Барселони.

Влітку цього року клаусула для викупу Ерлінга становитиме 75 мільйонів євро, але ще варто додати підписний бонус, зарплатню й комісію агента, тому охочим трансфер обійдеться дорого.

Замість Холанда Барса може підписати Роберта Лєвандовскі. Минулого тижня Жоан Лапорта у спілкуванні з фанатом сказав, що шанси на перехід форварда Баварії високі.

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