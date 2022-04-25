Хави дал обещание Лапорте после третьего поражения подряд на Камп Ноу
Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес настроен вывести команду из игрового кризиса.
Поражение от Райо Вальекано стало для каталонцев третьим подряд на домашней арене. Ранее Барса проиграла Кадису в чемпионате Испании и Айнтрахту в Лиге Европы. Благодаря провалам главного конкурента, Реал уже в следующем туре может завоевать чемпионство.
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"Сине-гранатовые" все еще занимают второе место в таблице, дающее право квалифицироваться в Суперкубок Испании. Однако тенденция настораживает болельщиков и руководство клуба. Хави убежден, что все удастся исправить, сообщает AS. Тренер даже дал обещание президенту клуба Жоану Лапорте: "Мы обязательно поднимемся".
Воплотить свои слова в реальность специалист попробует уже 1 мая. Барселона снова будет играть на Камп Ноу. Соперником будет скромная Мальорка, борющаяся за выживание. Также для Хави есть хорошие новости – в состав вернутся Жерер Пике и Ансу Фати.
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