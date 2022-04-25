Поражение от Райо Вальекано стало для каталонцев третьим подряд на домашней арене. Ранее Барса проиграла Кадису в чемпионате Испании и Айнтрахту в Лиге Европы. Благодаря провалам главного конкурента, Реал уже в следующем туре может завоевать чемпионство.

"Стыдно": Хави откровенно рассказал о проблемах Барселоны после третьего подряд поражения на Камп Ноу

"Сине-гранатовые" все еще занимают второе место в таблице, дающее право квалифицироваться в Суперкубок Испании. Однако тенденция настораживает болельщиков и руководство клуба. Хави убежден, что все удастся исправить, сообщает AS. Тренер даже дал обещание президенту клуба Жоану Лапорте: "Мы обязательно поднимемся".

Воплотить свои слова в реальность специалист попробует уже 1 мая. Барселона снова будет играть на Камп Ноу. Соперником будет скромная Мальорка, борющаяся за выживание. Также для Хави есть хорошие новости – в состав вернутся Жерер Пике и Ансу Фати.

Барселона сенсационно проиграла Райо Вальекано, потерпев третье домашнее поражение подряд