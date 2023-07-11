"Как и просил тренер, мы сконцентрируемся по поисках правого защитника и двух полузащитников. Будет ли это дорого? Нет, я так не думаю.

Барселона не спешит продлевать контракт с Хави

На самом деле есть несколько возможностей, несколько вариантов. Хави сказал нам, что теперь он может соперничать, но нам нужен один футболист в линию полузащиты, чтобы заменить Бускетса. Если это будет возможно, то их будет два", – цитирует руководителя каталонцев Mundo Deportivo.

Напомним, что Барселона нацелилась на одноклубника Виктора Цыганкова Ориоля Ромеу, в котором видит замену Серхио Бускетсу. Однако переговоры между "блаугранас" и Жироной зашли в тупик.

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