Лапорта тормозит подписание нового контракта с Хави, сообщает El Chiringuito. Тренер и функционер имеют противоречия по поводу комплектования команды. К тому же Хави чувствует, что его недостаточно ценят в клубе.

Барселона хочет, чтобы Хави делился зарплатой с помощниками – тренер недоволен

Хави возглавил Барселону осенью 2021-го. В прошлом сезоне каталонцы уверенно выиграли чемпионат Испании, но вылетели из Лиги чемпионов на групповом этапе. Тренер получил преимущественно положительные оценки за свою работу.

Как добавляет журналист Тони Хуанмарти, стороны все же убеждены, что достигнут согласия и продлят контракт, истекающий через год. Пока что в приоритете трансферы и налаживание клубных финансов.