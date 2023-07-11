"Як і просив тренер, ми сконцентруємося по пошуках правого захисника і двох півзахисників. Чи буде це дорого? Ні, я так не думаю.

Барселона не поспішає продовжувати контракт з Хаві

Насправді є кілька можливостей, кілька варіантів. Хаві сказав нам, що тепер він може змагатися, але нам потрібен один футболіст в лінію півзахисту, щоб замінити Бускетса. Як що це буде можливо, то їх буде два", – цитує очільника каталонців Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що Барселона націлилася на одноклубника Віктора Циганкова Оріоля Ромеу, в якому бачить заміну Серхіо Бускетсу. Однак перемовини між "блаугранас" та Жироною зайшли в глухий кут.

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