Будущее Рональда Кумана в Барселоне до сих пор окутано неизвестностью.

Нидерландский специалист и Жоан Лапорта сегодня, 25 мая, обсудили будущее продолжение сотрудничества, сообщает Marca.

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Встреча продолжалась около 30 минут, на ней наставник и президент Барселоны также подвели итоги сезона. Никаких результатов по вопросу будущего Кумана пока нет. Стороны в ближайшее время встретятся снова. СМИ ранее сообщали, что голландец уйдет из коллектива.

Отметим, что Барселона в первом сезоне Рональда Кумана финишировала третьей в Ла Лиге. Единственным трофеем "блаугранас" в этой кампании стал Кубок Испании.

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