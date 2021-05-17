Менеджмент "блаугранас" решил попрощаться с нидерландцем, сообщает RAC1.

Прощание "кулес" с шансами на титул в видеообзоре матча Барселона – Сельта – 1:2

Барса на 99 % уволит Кумана после финального тура Примеры, хотя контракт с ним действует до лета 2022 года. Во время встречи на прошлой неделе новый президент Жоан Лапорта не давил на нидерландца и дал возможность проявить себя на финише чемпионата. Однако, потеря шансов на чемпионство заставила функционера начать поиски нового тренера. Единственный вариант спасения Кумана – отсутствие альтернативы.

Отметим, что Барселона после поражения Сельте гарантировала себе 3-е место по итогам сезона Ла Лиги. Единственным трофеем "блаугранас" в этой кампании стал Кубок Испании.

Атлетико и Реал синхронно одержали тяжелые победы и разыграют титул, а Барселона проиграла Сельте и вылетела из гонки