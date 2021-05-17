Куман покинет Барселону в конце сезона, – RAC1
Досрочный крах чемпионских надежд испанской Барселоны, очевидно, будет стоить Рональду Куману должности наставника команды. Накануне каталонцы проиграли Сельте из Виго (1:2) в 37-м туре Ла Лиги.
Менеджмент "блаугранас" решил попрощаться с нидерландцем, сообщает RAC1.
Прощание "кулес" с шансами на титул в видеообзоре матча Барселона – Сельта – 1:2
Барса на 99 % уволит Кумана после финального тура Примеры, хотя контракт с ним действует до лета 2022 года. Во время встречи на прошлой неделе новый президент Жоан Лапорта не давил на нидерландца и дал возможность проявить себя на финише чемпионата. Однако, потеря шансов на чемпионство заставила функционера начать поиски нового тренера. Единственный вариант спасения Кумана – отсутствие альтернативы.
Отметим, что Барселона после поражения Сельте гарантировала себе 3-е место по итогам сезона Ла Лиги. Единственным трофеем "блаугранас" в этой кампании стал Кубок Испании.
Атлетико и Реал синхронно одержали тяжелые победы и разыграют титул, а Барселона проиграла Сельте и вылетела из гонки