"Вы должны больше уважать своего тренера, игроков. Я понимаю, что они не заслуживают такого отношения. Есть много вещей, которые нужно делать иначе. Лапорта? Мы поужинали несколько дней назад, и мы больше не встречались. С первого дня я сказал, что хочу продолжить, выполнить свой контракт, и президент имеет последнее слово. Посмотрим.

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Поддержка клуба? В последней части сезона я этого не замечаю. Мы не говорили о будущем, и я понимаю, что есть сомнения относительно последних результатов. Мы должны поговорить. Барселона должна побеждать, я это понимаю, но я никогда не скрывал свое лицо, будучи единственным представителем клуба. Если Барселона считает, что клубу нужны лучший тренер и игроки, об этом следует сообщить", – приводит слова Кумана Lasexta.

Напомним, команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в чемпионате окончательно потеряла шансы на титул. "Кулес" занимают третье место в Ла Лиге, отставая на семь очков от Атлетико Мадрид и на пять – от Реала.

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