Уже некоторое время ходят слухи, что Серхио Бускетс может покинуть Барселону. Ряд клубов АПЛ и МЛС заинтересованы в услугах полузащитника, но Барселона не готова отпускать своего игрока. Жоан Лапорта, президент клуба, дал четкие комментарии по поводу будущего испанца.

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"У Бускетса истекает контракт, и он является ключевым игроком в раздевалке. Хави хочет, чтобы он остался, и Серхио думает, как поступить. У него есть и другие хорошие предложения по продолжению карьеры на другом уровне.

Мы еще не сделали окончательного предложения, но сделаем его в ближайшее время. Мы хотим, чтобы он остался еще на год. Он является примерным игроком в мире футбола и ориентиром для всех", – рассказал Mundo Deportivo Лапорт.

Напомним, что контракт Бускетса истекает летом. В этом сезоне полузащитник сыграл в 20 матчах Ла Лиги и сделал две результативные передачи.

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