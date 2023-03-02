Противостояние Барселоны и Реала в Кубке Испании стало особенным для Серхио Бускетса.

Сантьяго Бернабеу принимает первую дуэль 1/2 финала Кубка Испании между мадридцами и каталонцами. С первых минут на поле появился Серхио и установил уникальное достижение.

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34-летний полузащитник стал рекордсменом по количеству сыгранных Эль Класико – 46! Позади остались Лионель Месси и Серхио Рамос, проведшие по 45 таких поединков за Барселону и Реал соответственно.

Бускетс дебютировал за первую команду "блаугранас" в 2008 году. В этом сезоне капитан провел 29 встреч во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.