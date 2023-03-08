Лапорта не бажає втрачати лідера – Барселона спробує втримати Бускетса
Президент каталонців Жоан Лапорта заявив про наміри зберегти цінні кадри.
Вже деякий час ходять чутки про те, що Серхіо Бускетс може залишити Барселону. Низка клубів АПЛ та МЛС зацікавлені в послугах півзахисника, але Барселона не готова відпускати свого гравця. Жоан Лапорта, президент клуба, дав чітки коментарі щодо майбутнього іспанця.
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"У Бускетса закінчується контракт, і він є ключовим гравцем у роздягальні. Хаві хоче, щоб він залишився, і Серхіо думає, як вчинить. Він має й інші хороші пропозиції щодо продовження кар'єри на другому рівні.
Ми ще не зробили остаточної пропозиції, але зробимо її найближчим часом. Ми хочемо, щоб він залишився ще на один рік. Він є зразковим гравцем у світі футболу та орієнтиром для всіх", – розповів Mundo Deportivo Лапорта.
Нагадаємо, що контракт Бускетса закінчується влітку. В цьому сезоні півзахисник зіграв у 20 матчах Ла Ліги та зробив дві результативні передачі.
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