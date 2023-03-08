Вже деякий час ходять чутки про те, що Серхіо Бускетс може залишити Барселону. Низка клубів АПЛ та МЛС зацікавлені в послугах півзахисника, але Барселона не готова відпускати свого гравця. Жоан Лапорта, президент клуба, дав чітки коментарі щодо майбутнього іспанця.

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"У Бускетса закінчується контракт, і він є ключовим гравцем у роздягальні. Хаві хоче, щоб він залишився, і Серхіо думає, як вчинить. Він має й інші хороші пропозиції щодо продовження кар'єри на другому рівні.

Ми ще не зробили остаточної пропозиції, але зробимо її найближчим часом. Ми хочемо, щоб він залишився ще на один рік. Він є зразковим гравцем у світі футболу та орієнтиром для всіх", – розповів Mundo Deportivo Лапорта.

Нагадаємо, що контракт Бускетса закінчується влітку. В цьому сезоні півзахисник зіграв у 20 матчах Ла Ліги та зробив дві результативні передачі.

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