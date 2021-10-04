Рональда Кумана анонсували як гостя на одному з нідерландських телеканалів, програма була запланована на 6 жовтня, повідомляє AS.

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Президент Барселони Жоан Лапорта негативно сприйняв цю ідею та дав зрозуміти фахівцю, що зараз не найкращий час для походів на телебачення. Куман все ж прислухався до керівництва каталонського клубу та відмовився виступати перед телекамерами.

Нагадаємо, через незадовільні результати Барси на старті сезоні все частіше з'являються чутки про можливе звільнення нідерландця.

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