Защитник Баварии Дэвид Алаба все еще не определился с клубом, в котором начнет следующий сезон.

Новоизбранный президент Барселоны Жоан Лапорта еще на прошлой неделе встретился с Пини Захави и Фали Рамадани, представляющими интересы австрийца, относительно возможного трансфера, сообщает AS.

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Результаты встречи неизвестны, однако Барселоне придется выдержать конкуренцию со стороны Реала и Манчестер Сити в борьбе за Алабу. Кроме этого, каталонцы должны продать Коутинью из-за высоченной зарплаты бразильца. Впрочем, звезда Баварии также имеет заоблачные запросы – почти 22 млн в год и контракт сроком на 5 лет.

Заметим, в футболке мюнхенцев Алаба 9 раз стал чемпионом Германии и дважды победил в ЛЧ. В текущем сезоне Дэвид провел 33 матча за Баварию, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

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