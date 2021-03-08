Захисник Баварії Девід Алаба все ще не визначився з клубом, у якому розпочне наступний сезон.

Новообраний президент Барселони Жоан Лапорта ще минулого тижня зустрівся з Піні Захаві та Фалі Рамадані, які представляють інтереси австрійця, стосовно можливого трансферу, повідомляє AS.

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Результати зустрічі невідомі, проте Барселоні доведеться витримати конкуренцію з боку Реала та Манчестер Сіті у боротьбі за Алабу. Окрім цього, каталонці мають продати Коутінью через височенну зарплату бразильця. Втім, зірка Баварії також має захмарні запити – майже 22 млн на рік та контракт терміном на 5 років.

Зауважимо, у футболці мюнхенців Алаба 9 разів став чемпіоном Німеччини та двічі переміг у ЛЧ. В поточному сезоні Девід провів 33 матчі за Баварію, відзначившись 2 голами та 2 асистами.

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