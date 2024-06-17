Матч Евро-2024 Румыния – Украина состоится уже сегодня, начало в 16:00 по киевскому времени. В день игры УАФ привычно ведет онлайн событий, где сообщает главные новости из лагеря национальной команды. Так, пресс-служба команды сообщила, что сегодня сборная Украины сыграет в синем комплекте, а наш голкипер – в красном. Румыны выбрали желтый и салатовый цвета соответственно.

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К слову, эта новость оказалась резонансной. Одно из ведущих украинских изданий вышло с заголовком, что на нашей форме вместо флага Румынии разместили флаг Бельгии. Впоследствии в новости изменили заголовок, чтобы он был менее радикальным. Похоже, автор просто забыл сделать проверку. После нехитрых манипуляций в Photoshop оказалось, что там все же доминирует синий оттенок, а никак не черный, как на флаге Бельгии.

Однако само фото не очень качественное и, очевидно, сделано без студийного света, что и привело к искажению восприятия оттенков. Хотя никакой ошибки не было, УАФ почему-то таки убрала фото, где больше всего видно флаги, и из онлайна, и из своих соцсетей.

Добавим, что такое размещение флагов стран-участниц матча на форме – фишка сборной Украины. Большинство других сборных размещает лишь текст, как это сделано на форме Румынии.

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