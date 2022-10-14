"Если в воскресенье в матче с Реалом будет хороший результат, это поможет нашему проекту. Когда клуб будет спасен финансово и состав улучшится, мы улучшим команду.

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Эта команда прогрессирует. Еще нужно внести определенные коррективы, которые сделают ее еще лучше. Мы уже работаем на зимнем рынке. Барселона ведет переговоры с тренерским штабом, чтобы постоянно усовершенствовать команду.

Лионель Месси? Он – игрок ПСЖ, и мы должны его уважать. Кроме того, мы осознаем значение и фигуру Месси. Все еще есть много каталонцев, которые продолжают носить футболку с его фамилией. Мы всегда помним о нем. Я увижу его в понедельник в Париже, во время вручения "Золотого мяча", – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Напомним, перед Эль Класико, которое состоится 16 октября, Барса и Реал набрали по 22 очка. В ЛЧ дела команд идут по-разному – мадридцы уже вышли из группы, а "сине-гранатовые" имеют скудные шансы на путевку в 1/8 финала.

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