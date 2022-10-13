Ничья между Барселоной и Интером (3:3) снова напомнила, почему каталонцы так активно искали усиление в центре обороны.

Накануне каталонцы с трудом сумели вырвать очки в домашнем поединке ЛЧ против миланского Интера. Редактор Футбол 24 Владимир Лесько рассказал о кризисе в Барселоне при каденции Хави и объяснил причины неудачных выступлений сыроватого проекта, на острие которого оказался Роберт Левандовски.