Барселона – Интер: кто виноват в каталонском кризисе, конфликт между Месси и Пике
18:06 - Читати українською
Ничья между Барселоной и Интером (3:3) снова напомнила, почему каталонцы так активно искали усиление в центре обороны.
завершено
40’ Усман Дембеле
90+2’ Роберт Левандовски
Николо Барелла 50’
Лаутаро Мартинес 63’
Робин Госенс 89’
40’ Усман Дембеле
50’ Николо Барелла
63’ Лаутаро Мартинес
89’ Робин Госенс
90+2’ Роберт Левандовски
Накануне каталонцы с трудом сумели вырвать очки в домашнем поединке ЛЧ против миланского Интера. Редактор Футбол 24 Владимир Лесько рассказал о кризисе в Барселоне при каденции Хави и объяснил причины неудачных выступлений сыроватого проекта, на острие которого оказался Роберт Левандовски.
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