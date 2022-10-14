Президент "блаугранас" заверил, что неудачное выступление в Лиге чемпионов не является основанием для смены главного тренера.

"Тренерский штаб Барселоны делает все, чтобы команда была конкурентоспособной. Нужно забыть неудачи в Лиге чемпионов. Сейчас мы едем в Мадрид на матч против Реала в статусе лидеров чемпионата.

Реал – Барселона: Лунин услышал окончательный вердикт по участию в Класико

Будущее Хави? Я разговаривал с ним после матча с Интером. Сказал ему смотреть вперед. На ближайшие 2 недели Барселона сосредоточена только на Ла Лиге. Прошу болельщиков Барселоны продолжать верить и поддерживать Хави.

Вся команда тяжело работает. Я понимаю, что у фанатов большие ожидания, потому что они видят, что команда постепенно выходит из сложной ситуации", – цитирует Лапорту Marca.

Напомним, в 4-х турах ЛЧ Барса набрала только 3 очка. Для выхода в плей-офф каталонцам нужно побеждать Баварию и Викторию, а также надеяться, что Интер потеряет очки в двух матчах с этими же командами.

Барселона – Интер: кто виноват в каталонском кризисе, конфликт между Месси и Пике