"Якщо в неділю у матчі з Реалом буде хороший результат, це допоможе нашому проекту. Коли клуб буде врятовано фінансово і склад покращиться, ми покращимо команду.

Лапорта оцінив можливість відставки Хаві після провалу Барселони в ЛЧ

Ця команда прогресує. Ще потрібно внести певні корективи, які зроблять її ще кращою. Ми вже працюємо на зимовому ринку. Барселона веде переговори з тренерським штабом, щоб постійно вдосконалювати команду.

Ліонель Мессі? Він – гравець ПСЖ, і ми повинні його поважати. З іншого боку, ми дуже усвідомлюємо значення і фігуру Мессі. Все ще є багато каталонців, які продовжують носити футболку з його прізвищем. Ми завжди пам'ятаємо про нього. Я побачу його у понеділок у Парижі, під час вручення "Золотого м'яча", – цитує Лапорту Mundo Deportivo.

Нагадаємо, перед Ель Класіко, яке відбудеться 16 жовтня, Барса та Реал набрали по 22 очки. В ЛЧ справи команд йдуть по-різному – мадридці вже вийшли з групи, а "синьо-гранатові" мають мізерні шанси на путівку в 1/8 фіналу.

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