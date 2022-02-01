Президент Барселони Жоан Лапорта висловився про ситуацію з Усманом Дембеле. Клуб так і не зміг продати француза взимку.

"Ми надали йому дві трансферні пропозиції. Умови для нього були хорошими. Здавалося, що ми домовилися. Дуже здивовані, що Дембеле не прийняв пропозиції, особливо останню, від англійського клубу.

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У нього б там усе вийшло. Але Усман не схотів, вирішив залишитися тут ще на 6 місяців. У цьому немає жодного сенсу. У цьому немає користі ні йому, ні клубу. Позицію гравця важко зрозуміти. Хаві працює і має думати про наступний сезон. Ми думаємо, що Дембеле має домовленість з іншим клубом", – цитує Лапорту Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Дембеле вирішив не продовжувати контракт з Барселоною і влітку покинути клуб у статусі вільного агента. Через це Хаві Еранандес відсторонив Усмана від команди. Каталонці протягом усього січня намагалися продати форварда бодай кудись, але той зірвав усі плани.

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