В чемпионате Франции прошли очередные матчи 13-го тура. Счета и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Лига 1, 13 тур

Клермон – Ланс – 0:3

Голы: Ваи, 11, Томассон, 50, Саид, 82

Удаление: Ваи 45+2 (Ланс), Сейд, (Клермон) 45+3, Гастьен (за пределами поля) 45+3

Страсбург – Марсель – 1:1

Голы: Эмега, 6, – Клосс, 27

Ланс постепенно набирает форму и подкрадывается к зоне еврокубков. Встреча против одного из аутсайдеров чемпионата была прекрасной возможностью, чтобы добыть три очка. Команда Франка Еса справилась со своей задачей. Ваи забил уже на 11 минуте. Впрочем, молодой нападающий не справился с эмоциями под конец первого тайма после стычки с Сейду. Оба заработали удаления. Также красную карту получил и тренер Клермона. Во втором тайме Ланс использовал свои моменты и забил еще дважды.

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Старсбур дома пытался сломать неутешительную серию с Марселем. Провансальцы не проигрывали на выезде в Эльзасе с 2005 года (в 17 матчах). Команда Вийера сумела забить уже на 6 минуте. В середине первого тайма Клос сравнял цифры на табло. Страсбур в первом тайме больше отбивался, а вот после перерыва эльзасцы решили немного действовать агрессивнее. Это привело к нескольким классным моментам у ворот Пау Лопеса. Впрочем, хозяева не сумели распорядиться ими правильно.

Стоит заметить, что Эдуард Соболь оказался в заявке на матч, но на поле вновь вышел лишь на 83 минуте.

Страсбур пять матчей подряд не могу победить в чемпионате. Сейчас эльзасцы находятся на 12 месте с 13 баллами. Марсель набрал на одно очко больше и занимает девятую строчку. Ланс поднялся на шестое место с 19 пунктами.

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